Lazio via il freno a mano | il colpo che sblocca il mercato di Sarri

Dopo un’estate di attese e tentennamenti, la Lazio si prepara a cambiare marcia con un colpo che potrebbe rivoluzionare il mercato e rilanciare le ambizioni di Sarri. Un nome, una strategia, e tutto può essere di nuovo possibile: è arrivato il momento di togliere il freno a mano e lasciar partire l’azione decisiva. La vera svolta è alle porte e potrebbe riscrivere le sorti biancocelesti.

Un’estate ferma, in attesa della prima mossa. Ma a volte basta un nome per cambiare tutto, anche senza titoli o copertine. La Lazio cerca la scintilla giusta per ripartire, e un’idea c’è già (Ansa Foto) – SerieAnews.com È una fase delicata per il calciomercato della Lazio. La scelta per il nuovo allenatore è ricaduta su un clamoroso ritorno di Maurizio Sarri, che in questa sua nuova avventura in biancoceleste proverà a ricreare la magia del 2023, quando la sua squadra fu seconda dietro al Napoli scudettato. Per farlo, ovviamente, servirà un mercato intelligente, che vada a ristrutturare almeno in parte la squadra. 🔗 Leggi su Serieanews.com