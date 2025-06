L' azienda acquistata dai dipendenti celebra il decennale e continua a crescere Il fatturato sfiora i 17 milioni di euro

Soles Tech, la cooperativa edile forlivese che ha saputo rinascere dall’esperienza della liquidazione, celebra il suo decimo anniversario con entusiasmo. Con un fatturato che sfiora i 17 milioni di euro, questa storia di successo testimonia come il modello del workers buyout possa trasformare le difficoltà in opportunità di crescita sostenibile. Un esempio brillante di rigenerazione imprenditoriale e impegno condiviso…

Soles Tech compie 10 anni. La cooperativa edile di Forlì nata nel 2015 dalla liquidazione della ex Soles srl festeggia con una grande festa al Grand Hotel di Castrocaro e un bilancio economico più che positivo, rivelandosi un esempio solido e vincente di workers buyout (impresa rigenerata) e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - L'azienda acquistata dai dipendenti celebra il decennale e continua a crescere. Il fatturato sfiora i 17 milioni di euro

In questa notizia si parla di: azienda - acquistata - dipendenti - celebra

Il fatturato cresce e l'azienda premia i collaboratori: ai dipendenti un bonus da 1.500 euro - Linker Romagna, cooperativa di Confcooperative Romagna, registra un fatturato record di 5,4 milioni di euro nel 2024 (+4,6%) e un EBITDA del 14%.

Amnesty International celebra 50 anni in Italia rilanciando la sua missione per i diritti umani e coinvolgendo le aziende come alleate strategiche. Oltre al profitto, oggi le imprese hanno il potere di generare cambiamento sociale e ambientale. Amnesty propone Vai su Facebook

Solari celebra 300 anni di industria: fatturato di 50 milioni e utile di due; EssilorLuxottica ha comprato Supreme per 1,5 miliardi di dollari; Da zero a 1 milione di ricavi in un anno e 70 dipendenti: la scalata dell'italiana Jet Hr.

L'azienda acquistata dai dipendenti celebra il decennale e continua a crescere. Il fatturato sfiora i 17 milioni di euro - "Con Soles Tech quella che era stata la disavventura di un’azienda si è trasformata in una storia di ... Da forlitoday.it

Luxottica, i dipendenti acquistano le azioni dell'azienda: record ad Agordo - Un nuovo risultato positivo nel programma di Luxottica di coinvolgere i dipendenti nell'azionariato dell'azienda ... Riporta ilgazzettino.it