Lavoro nero e violazioni sulla sicurezza in una casa di riposo denunciato il titolare

Il rispetto delle norme sulla sicurezza e il contrasto al lavoro nero sono fondamentali per garantire ambienti dignitosi e protetti. Recentemente, i carabinieri di Riposto e il Nil di Catania hanno scoperto gravi irregolarità in una casa di riposo, denunciando il titolare per violazioni che mettevano a rischio la salute degli anziani e dei lavoratori. Un intervento deciso che sottolinea l’importanza di controlli rigorosi per tutelare i soggetti più fragili e rispettare la legge.

I carabinieri della stazione di Riposto, in collaborazione con il nucleo ispettorato del lavoro (Nil) di Catania, hanno effettuato un'ispezione presso una casa di riposo per anziani situata nel comune etneo. L'operazione, finalizzata a verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza dei.

