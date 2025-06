Lavoro nel Salento aziende in cerca di personale | 760 i posti disponibili

Se sei alla ricerca di nuove opportunità nel Salento, questa è la tua occasione: con 760 posti disponibili e 243 annunci pubblicati, il settore turistico si conferma protagonista. Non perdere l’opportunità di far parte di un territorio ricco di possibilità e crescita. Scopri subito le offerte e dai il via al tuo nuovo percorso professionale nel cuore del Salento!

LECCE – Sono 760 i posti di lavoro disponibili nel Salento, suddivisi in 243 annunci pubblicati nel consueto report settimanale di Arpal Puglia, il ventunesimo da inizio anno, per l’ambito di Lecce. Il settore turistico si conferma trainante con 226 offerte di lavoro che testimoniano la. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Lavoro nel Salento, aziende in cerca di personale: 760 i posti disponibili

In questa notizia si parla di: lavoro - salento - posti - disponibili

Lavoro, aziende cercano personale: nel Salento 850 posti disponibili - Nel cuore del Salento, si presentano opportunità lavorative entusiasmanti: 850 posti disponibili grazie a 209 annunci attivi.

Aziende cercano personale nel Salento: 685 i posti di lavoro disponibili https://ift.tt/R7iErcg https://ift.tt/5jlhrRJ Vai su X

?30 secondi. Quattro corsi. Quattro certificazioni. Pochi posti ancora disponibili. E uno solo potrebbe cambiare tutto. Ecco quelli ancora attivi: Magazziniere con patentino del muletto Social Media con certificazione Google Informatica con certificazion Vai su Facebook

Lavoro nel Salento, aziende in cerca di personale: 760 i posti disponibili; Assunzioni: 865 posti di lavoro in Salento: non solo turismo, ecco come candidarsi; Aziende cercano personale: nel Salento 1.238 posti di lavoro disponibili.

Lavoro, tra turismo e ristorazione più di mille posti in Puglia. Tutti gli annunci - Lavoro, sono più di mille i posti disponibili questa settimana in Puglia. Secondo msn.com

Lavoro nel Salento, aziende in cerca di personale: 760 i posti disponibili - E ancora camper itinerante con lo sportello mobile dei centri per l’impiego, recruiting day anche per le aziende agricole ... Lo riporta lecceprima.it