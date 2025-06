Lavori sull' autostrada A4 tra Verona e Soave | come cambia la viabilità da lunedì 23 giugno

Se pianificate un viaggio sull’autostrada A4 tra Verona e Soave, preparatevi a qualche cambiamento! A partire da lunedì 23 giugno, infatti, sono previsti lavori di manutenzione che interesseranno questa tratta, con restrizioni e modifiche temporanee alla viabilità. È importante rimanere aggiornati per evitare disagi e guidare in tutta sicurezza. Scoprite come si evolveranno le condizioni di traffico e pianificate al meglio il vostro percorso!

Secondo quanto annunciato da A4 Holding, alcuni importanti interventi di manutenzione e riqualificazione interesseranno l’autostrada A4 Brescia-Padova nei pressi di Verona nella settimana tra il 23 e il 26 giugno 2025. Le attività comporteranno restringimenti di carreggiata e modifiche temporanee. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Lavori sull'autostrada A4 tra Verona e Soave: come cambia la viabilità da lunedì 23 giugno

