Lavori sulla strada Litoranea | i tratti chiusi per la messa in sicurezza

Oggi, lunedì 23 giugno, partono i lavori di messa in sicurezza lungo la strada provinciale 46 Litoranea, un intervento fondamentale per garantire una circolazione più sicura e fluida. Durante i lavori, alcuni tratti saranno temporaneamente chiusi, ma l’obiettivo è migliorare la qualità della strada e tutelare gli automobilisti. Restate aggiornati sugli sviluppi e sui percorsi alternativi per affrontare al meglio questa fase di intervento.

Prendono il via oggi, lunedì 23 giugno, i lavori di sagomatura e manutenzione straordinaria del piano viabile lungo alcuni tratti della strada provinciale 46 Litoranea, finalizzati al miglioramento della sicurezza degli utenti della strada. Gli interventi sono programmati nei comuni di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Lavori sulla strada Litoranea: i tratti chiusi per la messa in sicurezza

In questa notizia si parla di: strada - lavori - litoranea - tratti

L'ecomostro di via Tiro a Segno verrà recintato, pronti a partire i lavori: un tratto di strada sarà chiuso - L’ecomostro di via Tiro a Segno sta per essere recintato e i lavori prenderanno il via a breve. Nonostante un ritardo di quasi un mese rispetto ai piani iniziali, domani inizierà la recinzione dell'edificio, preludio all'abbattimento e alla riqualificazione della zona.

AL VIA LA PULIZIA RADICALE DEI TRATTI DI SPIAGGIA LIBERA DA PARTE DI TEKNOSERVICE Vai su Facebook

Strada provinciale 46 Litoranea chiusa a tratti dal 23 giugno per 10 giorni per manutenzione; Litoranea, al via i lavori di messa in sicurezza tra Sabaudia e San Felice; MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA S.P. LITORANEA: AL VIA I LAVORI DI SAGOMATURA E MESSA IN SICUREZZA.

Strada provinciale 46 Litoranea chiusa a tratti dal 23 giugno per 10 giorni per manutenzione - Strada litoranea chiusa per 10 giorni in due tratti tra Sabaudia e San Felice Circeo per effettuazione lavori di manutenzione ... Come scrive ilcaffe.tv

Strada-parco, via ai lavori: su un tratto del lungomare si andrà solo in bicicletta - Non solo mobilità leggera, infatti, ma anche riqualificazione ambientale: i lavori della nuova litoranea faranno sì che nella parte retrostante la strada, ovvero quella che una volta era la zona ... quotidianodipuglia.it scrive