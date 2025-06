Lavori sulla Linea Roma-Napoli | interruzioni e modifiche alla circolazione ferroviaria

Se viaggiate sulla linea Roma-Napoli (via Formia), tenete presente che dal 24 giugno al 6 luglio 2025, Rete Ferroviaria Italiana effettuerà interventi di manutenzione e modernizzazione per garantire un servizio più sicuro ed efficiente. Durante questo periodo, alcune modifiche alla circolazione dei treni saranno in vigore, tra cui l’attivazione dell’ACC-M tra Latina e Priverno. Per restare aggiornati e non essere colti impreparati, abbonatevi a DayItalianews!

Rete Ferroviaria Italiana (RFI), parte del Gruppo FS, ha annunciato importanti interventi tecnologici e di manutenzione sulla linea Roma-Napoli (via Formia) che si svolgeranno dal 24 giugno al 6 luglio 2025. Questi lavori mirano a migliorare l'efficienza e la sicurezza del sistema ferroviario, ma comporteranno alcune modifiche nella circolazione dei treni. Attivazione dell'ACC-M tra Latina e Priverno. A partire dalla sera del 24 giugno e fino al 26 giugno 2025, RFI inizierà le attività propedeutiche per l'installazione dell' ACC-M (Apparato Centrale Computerizzato Multistazione) sulla tratta Latina – Sezze – Priverno.

