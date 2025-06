Lavori sulla linea Napoli-Roma | disagi per i viaggiatori

Se viaggiate sulla linea Napoli-Roma, preparatevi a qualche disservizio: lavori di manutenzione e aggiornamento tecnologico programmati da Rete Ferroviaria Italiana dal 24 giugno al 6 luglio potrebbero causare modifiche ai vostri treni Regionali e Intercity. Aggiornamenti che, seppur necessari, possono creare disagi ai vostri piani di viaggio. Rimanete informati per pianificare al meglio le vostre tratte e limitare gli inconvenienti.

Per lavori agli apparati tecnologici e di manutenzione sulla rete, programmati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) dal 24 giugno al 6 luglio la circolazione ferroviaria di alcuni treni RegionalI e Intercity potrà subire modifiche. Dalla sera del 24 giugno fino a tutto il 26 giugno 2025

