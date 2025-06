Lavori nel piazzale della stazione | ecco quando riaprono

Se lavori nel piazzale della stazione, ecco quando tornerà tutto alla normalità. Operai e macchinari sono ancora impegnati in via Arosio per completare la riqualificazione iniziata ad aprile, con interventi che includono la rimozione della pavimentazione in ciottoli deteriorata e la sistemazione delle aree circostanti. La conclusione dei lavori garantirà un ambiente più sicuro e gradevole per tutti i pendolari, rendendo la fermata più funzionale e accogliente.

Operai e macchinari sono impegnati in questi nel piazzale della stazione, in via Arosio, per ultimare i lavori di riqualificazione incominciati ad aprile. Gli interventi, pianificati dal comune, prevedevano la rimozione della pavimentazione in ciottoli ammalorata e la sistemazione della. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Lavori nel piazzale della stazione: ecco quando riaprono

In questa notizia si parla di: lavori - piazzale - stazione - ecco

Stazione, c’è tanto da fare: "Bene i lavori al piazzale ma i rifiuti sono ovunque" - La stazione di via Arosio si rifà il look! I lavori per ristrutturare il piazzale sono un passo importante verso un ambiente più accogliente.

PARCO CENTRALE due anni per vedere realizzato il primo lotto di lavori sull'area di risulta: ecco come sarà https://cityne.ws/eQ6sw Vai su Facebook

Lavori nel piazzale della stazione: ecco quando riaprono; Prato, lavori in piazza della Stazione: ecco il progetto e cosa cambia; Lavori di riqualificazione: ecco come sarà il piazzale della stazione di Udine.

Stazione di Brindisi, al via i lavori di riqualificazione: investimento da 15 milioni, anche con fondi PNRR - Spazi rinnovati, nuova accessibilità e collegamento con la città: RFI trasforma la stazione in un hub moderno e inclusivo ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it

Lavori per la nuova stazione, lunedì (4 novembre) chiude il sottopassaggio pedonale. Ecco tutte le deviazioni - Si tratta di un provvedimento obbligato per consentire l'avanzamento del progetto promosso dalle Ferrovie (Rfi) per la riqualificazione della stazione ... Lo riporta msn.com