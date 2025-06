Lavori di asfaltatura in A4 | chiusure notturne per i caselli di Bergamo Capriate e Rovato

Se viaggiate sulla A4 Milano-Brescia, è fondamentale conoscere le chiusure notturne che interesseranno i caselli di Bergamo, Capriate e Rovato, per lavori di asfaltatura. Durante queste notti, alcune stazioni saranno temporaneamente inattive, con alternative consigliate per evitare disagi. Ecco cosa aspettarsi nelle prossime notti: pianificate il vostro percorso con attenzione e godetevi un viaggio senza intoppi.

Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: – dalle 21 di lunedì 23 alle 5 di martedì 24 giugno, sarà chiusa la stazione di Bergamo, in uscita per chi proviene da Brescia. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Seriate o di Dalmine; – nelle due notti di martedì 24 e mercoledì 25 giugno, con orario 21-5, sarà chiusa la stazione di Capriate, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Dalmine o di Trezzo; – dalle 21 di giovedì 26 alle 5 di venerdì 27 giugno, sarà chiusa la stazione di Rovato, in entrata e in uscita.

In questa notizia si parla di: lavori - bergamo - capriate - asfaltatura

