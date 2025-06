Lavori alla rete fognaria in via Porta Rossa e viale della Toscana chiusura notturna in via Senese per l’allestimento di un cantiere edile

Questa settimana, la città si prepara a importanti interventi per migliorare le infrastrutture. Lavori alla rete fognaria in via Porta Rossa, un nuovo allaccio in viale Toscana e la chiusura notturna in via Senese per i lavori al cantiere di San Gaggio sono solo alcuni degli interventi programmati. Queste opere, fondamentali per il nostro progresso urbano, richiedono attenzione e collaborazione da parte di tutti. Ecco l’elenco completo dei lavori in programma...

La sostituzione della rete fognaria in via Porta Rossa, un nuovo allaccio alla fognatura in viale Toscana e anche la chiusura notturna in via Senese per l'allestimento di un cantiere per lavori al complesso di San Gaggio. Sono i principali interventi previsti questa settimana. Ecco l'elenco.

Al via i lavori alla rete fognaria in via Porta Rossa - A Firenze, la prossima settimana, prenderanno il via importanti interventi sulla rete fognaria in via Porta Rossa.

