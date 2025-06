Lavori a Bologna | da oggi chiusa anche via Massarenti

A Bologna, l’attenzione si sposta sui cantieri che rivoluzioneranno il traffico cittadino. Da oggi, via Massarenti chiude temporaneamente, mentre nuovi sensi unici e chiusure interessano via del Parco, via Azzurra e via Rimesse. Gli interventi per l’interramento della linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore proseguono senza sosta. Restate aggiornati per navigare con serenità tra le novità di una città in costante evoluzione.

Iniziano oggi i cantieri di via Massarenti con nuovi sensi unici e chiusure in via del Parco, via Azzurra e via Rimesse. Sempre in corso gli interventi per l'interramento della linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore.

