L' auto si sfrena e travolge una 85enne che resta incastrata sotto la vettura | liberata dai vigili del fuoco

Un incidente choc scuote Recanati: un'auto sfrenata travolge e lascia incastrata sotto una vettura un’anziana di 85 anni, fortunatamente salvata dai vigili del fuoco. La scena, drammatica e inattesa, ha avuto luogo in via Brodolini, suscitando preoccupazione e solidarietà. La vicenda mette in luce la necessità di maggiore attenzione e sicurezza nelle operazioni di parcheggio, ricordandoci quanto sia fondamentale vigilare anche nei gesti più quotidiani.

RECANATI - Scende dall'auto parcheggiata in discesa e viene travolta dalla vettura che si è sfrenata, rimanendo incastrata sotto il veicolo. È accaduto nel pomeriggio di ieri, in via Brodolini a Recanati. La donna alla guida, una 85enne, aveva appena posteggiato ed era scesa ma la sua Toyota. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - L'auto si sfrena e travolge una 85enne che resta incastrata sotto la vettura: liberata dai vigili del fuoco

In questa notizia si parla di: auto - 85enne - incastrata - sotto

L’auto si sfrena e la travolge: donna incastrata sotto una ruota - Un dramma sfiorato si è verificato a Recanati, dove un’auto si è improvvisamente sfrenata travolgendo un’anziana donna di 85 anni.

La sua auto si sfrena, travolta 85enne che resta incastrata sotto. L'incidente a Recanati, la donna portata in; L’auto si sfrena e la travolge: donna incastrata sotto una ruota; Travolta dalla sua auto in retromarcia: 85enne incastrata sotto una ruota.

La sua auto si sfrena, travolta 85enne che resta incastrata sotto. L'incidente a Recanati, la donna portata in gravi condizioni a Torrette - RECANATI Grave incidente ieri pomeriggio intorno alle 18 in via Brodolini, nel quartiere di Villa Teresa. Segnala msn.com

L’auto si sfrena e la travolge. Donna incastrata sotto una ruota - È rimasta sempre cosciente, nonostante il trauma e le ferite, la donna di 85 anni travolta dalla sua stessa auto in via Brodolini a Recanati, nel quartiere di Villa Teresa, nel pomeriggio di ieri. Da msn.com