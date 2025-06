L’auto che non deve chiedere mai

L’auto che non deve chiedere mai: 45 anni di Panda, un’icona italiana simbolo di affidabilità e semplicità. Mentre le auto di lusso sfrecciano a razzo, la “scatolina” si distingue per la sua capacità di arrivare ovunque, conquistando generazioni con il suo carattere unico. Celebriamo questa storica citycar, nata dalla mente di Giorgetto Giugiaro, omaggiandola con un tributo alla sua duratura affidabilità e all’amore che ha saputo suscitare nel tempo.

Le auto di lusso vanno a razzo, gli “scatolini” vanno dappertutto. Parafrasiamo la nota citazione “Le brave ragazze vanno in paradiso, le cattive ragazze vanno dappertutto” per parlare dei 45 anni della Panda, storica e vendutissima citycar uscita dalla penna di Giorgetto Giugiaro. Nella speranza che nessun pandista si offenda per il termine “scatolino”. L’intenzione è, infatti, celebrare affidabilità e solidità della vettura omaggiata con un lungo week-end di iniziative a Pandino – dove sennò? – nel Cremonese. Del resto le cronache sono piene di viaggi per il mondo proprio a bordo di una Panda. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’auto che non deve chiedere mai

