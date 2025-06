Lautaro Martinez Inter Sucic svela il retroscena | ecco cosa ha fatto il Toro al suo arrivo a Milano

Lautaro Martinez, il cuore pulsante dell'Inter, si prepara a svelare un retroscena emozionante sul suo arrivo a Milano. Quando il giovane croato Petar Sucic è approdato in nerazzurro, è stato il Toro a riservargli un’accoglienza speciale che ha fatto parlare i tifosi. Ma cosa ha fatto Lautaro per accogliere il nuovo compagno di squadra? Scopriamolo insieme, perché le storie dietro le quinte sono spesso le più coinvolgenti.

Lautaro Martinez Inter, il nuovo acquisto dei nerazzurri Sucic svela il retroscena, ecco cosa ha fatto il Toro all’arrivo del croato a Milano. Intervistato sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, l’ultimo colpo di calciomercato dell’ Inter  Petar Sucic si è confessato su molteplici argomenti. Tra questi spazio anche alcuni rteroscena sul suo arrivo a Milano. Ecco qui riportato un breve passaggio: SUCIC SULL’ARRIVO ALL’INTER – «Innanzitutto, ho iniziato a studiare italiano privatamente negli ultimi mesi: non lo parlo ancora, ma capisco giĂ quasi tutto, anche se a volte voi italiani andate troppo veloce. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lautaro Martinez Inter, Sucic svela il retroscena: ecco cosa ha fatto il Toro al suo arrivo a MilanoÂ

In questa notizia si parla di: martinez - inter - sucic - svela

Sucic Inter, il centrocampista svela: «Quando è arrivata l’offerta non ci abbiamo pensato un secondo! Gioco perfetto per me e io per loro» - Petar Sucic, nuovo centrocampista dell'Inter, svela i dettagli che lo hanno portato a scegliere il club nerazzurro, lasciando la Dinamo Zagabria.

?INTERISTA NEL SANGUE? Vai su Facebook

Adani: Martinez fa una gran parata sulla palla della partita di Ekuban. Inter? Non ha Luis Diaz, ha vinto con un calcio piazzato; Lautaro Martinez Inter, Sucic e il retroscena: all'arrivo...; Bisseck sacrificato, con lui Calhanoglu? Lazio, il ds parla di Rovella: le top news delle ore 13.30.

“Vai all’Inter senza neanche pensarci”: la rivelazione di Sucic fa impazzire tutti - Petar Sucic si sta ritagliando un ruolo sempre più importante nell’Inter di Cristian Chivu. Lo riporta informazione.it

Sucic confessa: «Inter? Ecco cosa mi ha davvero impressionato, Chivu mi ha detto…». Poi il retroscena sul messaggio di Lautaro - Sucic si confessa in una lunghissima intervista, da cosa l’ha impressionato dell’Inter a Chivu, Lautaro e tanto altro ancora, vediamo le sue parole Intervenuto sulle colonne de Le Gazzetta dello Sport ... Riporta informazione.it