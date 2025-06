Lauren Sánchez ha scritto un libro sulla dislessia e l’ha dedicato alla se stessa di 8 anni che si sentiva meno intelligente degli altri e si sedeva in fondo alla classe in silenzio

Lauren S. Sanchez, alla sua prima esperienza come autrice, ha scritto un libro sulla dislessia dedicato alla giovane sé di 8 anni, che si sentiva inferiore e si isolava in classe. La futura signora Bezos, da tempo impegnata nella sensibilizzazione sul disturbo, ha scoperto di averlo solo all’università, sottolineando quanto una diagnosi precoce possa fare la differenza per l’apprendimento e l’autostima dei bambini. Un messaggio potente per tutti noi.

