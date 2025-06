L’attore Giorgio Pasotti si racconta al Caruso a Belmond Hotel Amalfi Coast

L’attore Giorgio Pasotti si svela tra ricordi e aspirazioni al Caruso, il celebre Belmond Hotel sulla Costiera Amalfitana. Un viaggio attraverso emozioni, sogni e memorie d’infanzia, che invita a scoprire il cuore pulsante di un artista e uomo di grande sensibilità. Questa intervista comincia con un viaggio: certo, si potrebbe aggiungere che, in fondo, tutte le interviste sono viaggi...

di Emilia Filocamo “Da bambino mia madre mi portava in vacanza in un luogo molto simile a Ravello, lontano dalla confusione, magico, pieno di poesia”. L’attore Giorgio Pasotti si racconta tra ricordi e progetti dal Caruso, a Belmond Hotel Amalfi Coast. Questa intervista comincia con un viaggio: certo, si potrebbe aggiungere che, in fondo, tutte le interviste sono viaggi. Sono itinerari che entrano nel mondo dell’intervistato, tra le pieghe dei suoi percorsi, della vita, tra ripensamenti e sogni, vittorie e piccole sconfitte. Ma, in questo caso specifico avviene davvero mentre sta viaggiando per raggiungere Ravello e il Caruso. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

