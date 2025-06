L’attore chiarisce le esclusioni nel cast de I Cesaroni 7 e lancia una frecciata | Ci hanno detto | Ci fa schifo Elena Sofia Ricci risponde sui social

Il mondo di I Cesaroni si prepara a tornare con grande attesa nel 2026 su Canale 5, ma le novità non sono solo sul palcoscenico. Claudio Amendola, protagonista e regista del nuovo capitolo, ha acceso una vera polemica, lanciando frecciate velenose contro chi ha declinato l’invito. Tra esclusioni e tensioni, il ritorno della storica sitcom si trasforma in un evento che promette non solo nostalgia, ma anche scintille. La domanda ora è: cosa succederà davvero?

N on è tutto amarcord e lacrime di gioia. Il grande ritorno de I Cesaroni, previsto su Canale 5 nel 2026, è stato accompagnato da una scossa tutt'altro che nostalgica. Claudio Amendola, anima storica della serie e oggi anche regista, ha sparato a zero contro gli ex colleghi che hanno scelto di non far parte del nuovo capitolo. In particolare, non ha risparmiato commenti al vetriolo verso chi ha detto no, con una frase che ha acceso il web: «Ci fa schifo». Un revival che si preannuncia acceso, dentro e fuori dallo schermo. Claudio Amendola su chi ha detto no a I Cesaroni 7: «Non li abbiamo cacciati noi».