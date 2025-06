L' attacco iraniano alla base americana in Qatar

Tensioni alle stelle nel Medio Oriente e oltre: l’Iran ha sferrato un attacco massiccio contro basi americane in Qatar e Siria, con sei missili e colpi di mortaio. Dopo gli attacchi ai siti nucleari, il rischio di rappresaglie si fa più concreto, alimentando l’allerta globale e il timore di azioni da parte di cellule dormienti anche negli Stati Uniti. La situazione resta estremamente critica e in rapido peggioramento.

Massima allerta per la rappresaglia dell'Iran contro gli Stati Uniti dopo gli attacchi ai siti nucleari. Lanciati sei missili sulla base americana in Qatar. Forti esplosioni sono avvertite nel cielo di Doha. Colpi di mortaio hanno raggiunto un'altra base statunitense in Siria, secondo l'agenzia iraniana Mehr. L'allarme riguarda anche eventuali attacchi da cellule dormienti negli Usa o fuori.

Guerra Usa-Iran, attacco «imminente» alla base americana in Qatar, l'annuncio della Fox. Chiuso lo spazio aereo - Tensione alle stelle nel Golfo: la Fox annuncia un possibile attacco imminente alla base americana in Qatar, mentre l’ambasciata invita i cittadini a massima prudenza.

