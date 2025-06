L’attacco di Israele all’Iran ha scioccato il Vaticano | ora Leone XIV alza il tono del linguaggio

In un momento di crisi globale, l’attacco di Israele all’Iran ha scuotuto le fondamenta della diplomazia internazionale, sorprendendo persino il Vaticano. Papa Leone XIV, noto per la sua posizione equilibrata e il suo ruolo di mediatore, alza il tono del suo appello: fermare la spirale di violenza prima che si apra una voragine senza ritorno. È ora di ascoltare la voce della pace, perché il mondo non può permettersi un’altra tragedia.

Papa Leone non se lo aspettava. Era l’ultima cosa che poteva desiderare. Lui, primo pontefice americano, trovarsi in una posizione antitetica alle scelte politico-militari del presidente degli Stati Uniti, e in rotta con l’escalation guerresca promossa da Israele. Tocca alla diplomazia intervenire per fare tacere le armi, è il suo appello. L’Osservatore Romano titola in prima pagina “Fermare la tragedia della guerra prima di una voragine irreparabile”. Il nodo sta nel governo d’Israele. Sotto il predecessore di Prevost si era creato un clima di estrema tensione con il premier israeliano e una parte notevole dell’associazionismo ebraico a causa della denuncia aperta che Francesco aveva fatto della strage dei bambini palestinesi “mitragliati” a Gaza (parole sue) dall’esercito israeliano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’attacco di Israele all’Iran ha scioccato il Vaticano: ora Leone XIV alza il tono del linguaggio

In questa notizia si parla di: israele - leone - attacco - iran

«Trump ha accettato la trappola che gli hanno teso Israele, Cia e Pentagono» – Il videocommento di Dario Fabbri sull’attacco Usa all’Iran - In un momento cruciale di tensione internazionale, Trump ha scelto di rispondere con un attacco a sorpresa contro l’Iran, sfidando le promesse di negoziato e aprendo un nuovo capitolo di conflitto.

Israele lancia l’operazione "Leone crescente" e bombarda l’Iran: colpiti siti nucleari, decapitati vertici militari e scientifici #israele #iran #attacco #teheran #13giugno https://tgcom24.mediaset.it/mondo/israele-iran-cosa-sappiamo-attacco-nucleare_99608933-2 Vai su X

Israele attacca il programma nucleare iraniano. Netanyahu ha annunciato il lancio dell'operazione "Leone nascente", un attacco mirato ai principali impianti di arricchimento dell'Iran e agli alti ufficiali e scienziati che lavorano alla Bomba Vai su Facebook

L’attacco di Israele all’Iran ha scioccato il Vaticano: ora Leone XIV alza il tono del linguaggio; Il Papa: fermare la guerra prima che diventi una voragine irreparabile; Israele ha chiamato l’operazione militare contro l’Iran “Rising Lion”, cioè Leone nascente: ecco perché.

Israele attacca sei aeroporti in Iran: presi di mira piste, hangar sotterranei e velivoli - (LaPresse) L'esercito israeliano ha diffuso un video che mostrerebbe gli attacchi contro sei aeroporti in Iran. Si legge su msn.com

Maxi attacco di Israele all’Iran, colpito il sito nucleare di Fordow e il quartier generale dei Pasdaran. Katz: “Usata forza senza precedenti” - Intanto Israele ha continuato a bombardare la Repubblica Islamica nella notte ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it