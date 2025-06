L’attacco americano all’Iran parla a Cina e Russia L’analisi di D’Anna

L’attacco americano ai siti nucleari iraniani di Fordow, Natanz ed Esfahan rivela molto più di una semplice azione militare: è un messaggio strategico rivolto a Cina e Russia. Con una portata che va oltre il semplice confronto bellico, questa operazione sottolinea la complessità delle dinamiche geopolitiche odierne e la volontà degli Stati Uniti di mantenere la loro supremazia globale. Ma cosa significa davvero questa mossa nel quadro internazionale? La risposta si trova nell’equilibrio di potere che si sta rapidamente ridefinendo.

Colpire ovunque e comunque. Dimensione militare e contesto strategico indicano che l'attacco Usa ai tre siti nucleari iraniani di Fordow, Natanz ed Esfahan ha dimostrato solo in parte il potenziale bellico e la capacità di deterrenza mondiale degli Stati Uniti. Ben al di là dell'inconsistenza militare della Repubblica islamica, praticamente disarmata e annientata da nove giorni di bombardamenti israeliani, dallo spazio alle profondità degli oceani le forze armate americane hanno dimostrato di essere in grado di attaccare con precisione ed efficacia, ma anche di prevenire e difendersi su tutti gli scacchieri.

Israele prepara attacco all'Iran, Teheran: "Pronti a reagire" | La mossa di Trump: "Via il personale americano da tutto il medioriente" - Tensione alle stelle nel Medio Oriente: Israele si prepara a un possibile attacco contro l'Iran, mentre Teheran si dichiara pronto a reagire.

