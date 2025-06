L’Atalanta vuole riportare a Bergamo Giovanni Bonfanti cresciuto all’ombra di San Siro

L’Atalanta sogna di riportare a Bergamo Giovanni Bonfanti, promettente difensore cresciuto all’ombra di San Siro. A soli 22 anni, Bonfanti ha appena conquistato la promozione in Serie A con il Pisa, attirando l’attenzione dei nerazzurri. Con la difesa in fase di riassetto dopo le partenze di Rafael Tolo e Stefan Posch, questa operazione potrebbe rappresentare il tassello giusto per rinforzare il reparto e puntare ancora più in alto nella prossima stagione.

Bergamo, 23 giugno 2025 - L’Atalanta pensa di riportare in nerazzurro Giovanni Bonfanti, il 22enne difensore centrale milanese reduce dalla promozione in A con il Pisa dove era in prestito. La Dea in questi giorni sta sistemando la difesa - dopo l’addio dell’ex capitano Rafael Tolo i, tornato a 35 anni in Brasile per finire la carriera in patria, e la scelta di non riscattare Stefan Posch dal Bologna. Il ritorno dell’attaccante della dea. Scamacca, calvario finito: in vacanza col pallone. Vuole giocarsi il posto da titolare con Retegui Le certezze sono Isak Hien, di Giorgio Scalvini, che ha ormai recuperato dall’infortunio alla spalla e sarà pronto per il primo giorno di raduno il prossimo 14 luglio, e di Odilon Kossounou, riscattato per 20 milioni dal Bayer Leverkusen. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - L’Atalanta vuole riportare a Bergamo Giovanni Bonfanti, cresciuto all’ombra di San Siro

