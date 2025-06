L'assurda storia di Riesebeek ciclista maldestro e scorretto | prima viene sospeso poi finisce in ospedale

Un episodio che ha sconvolto il mondo del ciclismo: Oscar Riesebeek, ciclista olandese dalla tempra discutibile, ha scritto una pagina incredibile durante il Giro del Belgio. Tra sospensioni e cadute rovinose, la sua storia si trasforma in una lezione di rischi e follie in corsa. Ma come si conclude questa incredibile avventura? Scopriamolo insieme, perché nel ciclismo nulla è mai scontato.

Il ciclismo professionistico ricorderĂ per sempre il nome di Oscar Riesebeek dopo quanto accaduto nell'ultimo Giro del Belgio. Il 32enne ciclista olandese è stato il primo in assoluto ad essere sanzionato con due cartellini gialli - e quindi sospeso per una settimana da tutte le gare. Ma il suo secondo tentativo "fraudolento" è finito nel peggiore dei modi: cadendo rovinosamente e costretto al ritiro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

