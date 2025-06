Laser tra le stelle a Loiano | tra miti e scienza alla scoperta delle bellezze del cielo

Preparatevi a un viaggio affascinante tra miti e scienza sotto le stelle di Loiano! "Laser tra le stelle" è l’evento che unisce astronomia, storie antiche e scoperte moderne, condotto dagli esperti Sandro Bardelli e Luca Angeretti. Un’occasione unica per immergersi nel mistero del cielo notturno e scoprirne tutte le meraviglie. Non mancate giovedì 26 giugno 2025 alle ore 22.00 presso il Campo Sportivo di Loiano, in Via Santa...

Laser tra le stelle a Loiano tra miti e scienza, alla scoperta delle bellezze del cielo. A raccontare il cielo notturno saranno gli astronomi Sandro Bardelli (INAF-OAS) e Luca Angeretti (Sofos APS). Appuntamento a Loiano giovedì 26 giugno 2025 alle ore 22.00 presso Campo Sportivo, Via Santa. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Laser tra le stelle a Loiano: tra miti e scienza alla scoperta delle bellezze del cielo

In questa notizia si parla di: loiano - cielo - laser - stelle

Questa sera il cigno “piange” stelle cadenti: brillano nel cielo di maggio le upsilon-Cygnidi - Questa sera, il cigno piange stelle cadenti mentre le upsilon-Cygnidi brillano nel cielo di maggio. Nella notte tra il 15 e il 16, questa corrente meteorica raggiunge il picco, incendiando il firmamento con scie luminose.

Giovedì 26 giugno 2025, dalle ore 22, presso il campo sportivo di Loiano (Via Santa Margherita n.3), si terrà "Un laser tra le stelle", l'abituale serata estiva dedicata ad osservazioni guidate del cielo. Come da consuetudine, in questa occasione gli astronomi di Vai su Facebook

Laser tra le stelle a Loiano: tra miti e scienza alla scoperta delle bellezze del cielo; Il raggio verde sul cielo di Bologna; Notte di San Lorenzo, caccia alle stelle negli osservatori dell’Emilia-Romagna.

Parco delle stelle (Loiano) - Due ettari di prato in cui immergersi nell’incantevole mondo delle ... Riporta ilrestodelcarlino.it

Largo alle stelle cadenti nel cielo d’agosto - Largo alle stelle cadenti nel cielo d’agosto, con lo sciame delle Perseidi che si prepara a dare spettacolo in compagnia di Marte e Giove, con Saturno che torna ad affacciarsi la sera ... Come scrive ansa.it