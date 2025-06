L’articolo del Wall Street Journal sugli Ufo ‘inventati’ ha generato una nuova campagna denigratoria

L'articolo del Wall Street Journal, intitolato “Ufo, fenomeno inventato”, ha riacceso il dibattito, alimentando una campagna denigratoria contro il fenomeno Ufo/Uap. Attraverso dichiarazioni di ex ufficiali dell’USAF, si insinuano teorie sul possibile uso ingannevole degli avvistamenti da parte del Pentagono, alimentando dubbi e sospetti. Ma quanto c’è di vero in queste affermazioni? La verità potrebbe essere più sorprendente di quanto si possa immaginare.

Un articolo sul Wall Street Journal, dal titolo “Ufo, fenomeno inventato”, ha generato una nuova campagna denigratoria sul fenomeno UfoUap, col ritorno alle teorie scettiche smentite da alcuni testi ufficiali del governo Usa. L’articolo fa riferimento ad alcune dichiarazioni di ex esponenti dell’aeronautica militare Usa (Usaf) sull’uso ingannatore degli Ufo da parte del Pentagono, come copertura a difesa di progetti tecnologici segreti oppure narrati come fenomeni tecnologici segreti di Russia e Cina (cronologicamente non compatibili). Non si è tenuto conto dei recenti debates svoltisi nelle varie commissioni parlamentari statunitensi, comprese le dichiarazioni fatte dai whistleblower, che non solo confermavano la realtà di una tecnologia a noi incomprensibile, che da più di 70 anni è presente nei nostri cieli e mari (e che ha coinvolto anche il nostro paese, con il crash italiano avvenuto nel 1933 nei pressi di Magenta in Lombardia). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it