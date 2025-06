L’arte umana della traduzione | Noi interpreti nel metaverso | tecnologie e IA non fanno paura

Nell’era digitale, l’arte umana della traduzione si reinventa nel metaverso: interpreti in carne ed ossa si immergono in un mondo virtuale, trasformandolo in una palestra di competenze. Tecnologie e intelligenza artificiale sono alleati, mai sostituti, per rafforzare il ruolo insostituibile dell’umano. Alla Iulm, tra le prime università italiane a sperimentare queste frontiere, si aprono nuove prospettive di formazione e innovazione. La sfida è tutta da vivere.

Gli interpreti - in carne ed ossa - entrano nel mondo virtuale, che può servire anche da palestra agli studenti e futuri professionisti. "Qui realtà virtuale e intelligenza artificiale sono sempre a supporto dell’interpretazione umana, non la sostituiscono", sottolineano alla Iulm, tra le prime università italiane a introdurre metaverso e IA anche a lezione col supporto dell’International Centre for Research on Collaborative Translation diretto dal professore Francesco Laurenti. "Il progetto è stato avviato un anno fa con le prime interpretazioni in realtà virtuale e la formazione degli interpreti in realtà virtuale – spiega la dottoressa Valentina Baselli, dell’International Centre for Research on Collaborative Translation –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’arte (umana) della traduzione: "Noi, interpreti nel metaverso: tecnologie e IA non fanno paura"

