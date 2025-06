L’arte di Will Cruickshank tra macchinari sperimentazione e processi in continua evoluzione

intenso percorso di sperimentazione e scoperta. Will Cruickshank trasforma macchinari in vere opere d’arte, creando un dialogo unico tra tecnologia e creatività, dove innovazione e tradizione si fondono in un processo in continua evoluzione. La sua arte spontanea e autentica invita a riscoprire il potenziale inesplorato di strumenti apparentemente semplici, rivelando un mondo fatto di ingegno e passione. Un viaggio che non smette mai di sorprendere.

Artista multidisciplinare, sperimentatore instancabile e abile costruttore di macchinari che diventano essi stessi strumenti di creazione, Will Cruickshank, classe 1974, si muove in un territorio in cui arte, artigianato e ingegnosità si intrecciano con un approccio autentico e discreto. La sua è un’arte che arriva in modo immediato, senza bisogno di sovrastrutture o apparati teorici, ma che si percepisce voluta fino in fondo, frutto di un percorso fatto di sacrifici, portato avanti con garbo e tenacia, senza acredine né rivendicazioni. Nel corso della sua carriera, Cruickshank ha presentato numerose mostre personali, tra cui Way Station presso la Bo Lee and Workman Gallery nel 2024, Three Moons all’Exeter Phoenix Gallery nel 2023 e Inside Outside alla MAAB Gallery di Milano nel 2022. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - L’arte di Will Cruickshank tra macchinari, sperimentazione e processi in continua evoluzione

Will Cruickshank - Inside Outside - Will Cruickshank ha infatti ideato e messo a punto telai complessi quanto sperimentali, torni improvvisati, ingegnose macchine da stampa e inedite tecniche di intaglio ad acqua per costruire un ... Come scrive artribune.com