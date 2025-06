L' art nouveau week con visite guidate sulle orme liberty di Giuseppe Sommaruga

Preparati a immergerti nell’eleganza e nella creatività dell’Art Nouveau con l’Art Nouveau Week, dal 8 al 14 luglio! Un viaggio tra visite guidate, mostre e incontri dedicati alla splendida corrente artistica di inizio Novecento, con un focus speciale su Giuseppe Sommaruga e le sue opere liberty. Scopri come Brescia, Bergamo, Cernobbio, Lecco, Lodi, Monza e Milano celebrano questa raffinate forma d’arte, lasciandoti affascinare dalle sue molteplici espressioni. Non perdere questa occasione unica per esplorare il passato con occhi nuovi.

Dall’8 al 14 luglio in tutta Europa torna l’Art Nouveau Week, la settimana internazionale dedicata alla corrente culturale e artistica di inizio Novecento nelle sue più molteplici espressioni Appuntamenti a Brescia, Bergamo, Cernobbio, Lecco, Lodi, Monza e Milano che è la capitale del Liberty. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - L'art nouveau week con visite guidate sulle orme liberty di Giuseppe Sommaruga

