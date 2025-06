Larghe intese i 20 giorni più lunghi e decisivi per il sindaco Nargi

L’attesa si fa febbrile ad Avellino, dove i prossimi 20 giorni saranno decisivi per il sindaco Nargi. Con il tempo che scorre, le larghe intese si muovono tra sfide e scadenze, mentre il countdown ufficiale è ancora in stand-by, in attesa della notifica di diffida da parte del Prefetto. È un periodo cruciale che potrebbe riscrivere le sorti dell’amministrazione comunale. Resta con noi per seguire ogni sviluppo di questa partita decisiva.

Tempo di lettura: 2 minuti Il countdown per i 20 giorni concessi dalla normativa per riproporre il rendiconto di bilancio 2024 al Consiglio comunale dopo la bocciatura della scorsa settimana ( CLICCA E LEGGI QUI) ufficialmente non sarebbe ancora partito perchè almeno ad un paio dei 32 consiglieri comunali che compongono l’assise di Avellino, ancora non sarebbe arrivata la notifica di diffida che il Prefetto di Avellino, Rosanna Riflesso, all’indomani dell’Assise aveva provveduto ad inviare al protocollo di Palazzo di Città. Giorno più, giorno meno, quel che è certo è che non più tardi della prima decade del mese di luglio, si saprà il destino dell’amministrazione guidata dal sindaco Laura Nargi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Larghe intese, i 20 giorni più lunghi e decisivi per il sindaco Nargi

