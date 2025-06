L'argento olimpico Daniel Roberts abbandonato dagli sponsor vive di borse di studio | ha pochi follower

L'eroe olimpico Daniel Roberts, medaglia d'argento a Parigi 2024, si trova a fronteggiare una dura realtà: l'abbandono degli sponsor e la lotta per emergere tra le luci della ribalta. Con pochi follower e un cuore colmo di determinazione, vive di borse di studio e premi minori, dimostrando che il talento non basta: senza visibilità commerciale, anche le imprese più straordinarie rischiano di passare inosservate. Continua a leggere

Daniel Roberts, medaglia d'argento nei 110 ostacoli a Parigi 2024 ha raccontato il suo dramma personale con cui deve convivere tutt'oggi: abbandonato dagli sponsor, è obbligato a mantenersi attraverso borse di studio e piccoli premi in denaro in competizioni minori: "Se non sei visto con un potenziale commerciale, le grandi prestazioni non contano nulla". 🔗 Leggi su Fanpage.it