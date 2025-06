L'arbitro di Real Madrid-Pachuca fa il segno della X è la nuova regola del calcio | cosa è successo

L’arbitro di Real Madrid Pachuca fa il segno della X: un gesto che ha scatenato molte polemiche e attirato l’attenzione sulla nuova regola del calcio, la 232. Questo simbolo attiva il protocollo anti-razzismo FIFA, innescando un intervento immediato dopo la lite tra Rudiger e Cabral, ricca di accuse e indagini. Ma cosa succede ora nel mondo del calcio? Scopriamolo insieme.

Il gesto dell'arbitro che incrocia le braccia attiva il protocollo anti-razzismo FIFA: è scattato dopo la lite tra Rudiger e Cabral, tra accuse di insulti e indagini post-partita.

L'uomo in meno non spaventa il Real Madrid: Pachuca battuto 3-1 ed eliminato nonostante il rosso ad Asencio dopo 7 minuti

L'arbitro di Real Madrid-Pachuca fa il segno della X, è la nuova regola del calcio: cosa è successo; Real Madrid meglio in 10, 3-1 al Pachuca dopo il rosso ad Asencio: segna Arda Guler, Xabi Alonso vede gli ottavi; Mondiale per Club, i risultati delle partite di oggi: Real Madrid-Pachuca 3-1.

