L’Arb Dance Company protagonista del Dap Festival 2025 in Toscana

Tempo di lettura: 3 minuti L' Arb Dance Company, diretta da Annamaria Di Maio, sarà tra i protagonisti della nona edizione del Dap Festival 2025, la rassegna internazionale di danza contemporanea e arti visive in programma a Pietrasanta (Lucca). L'importante appuntamento è per il 3 luglio alle 21,30 nel Chiostro di Sant'Agostino. L' Arb Dance Company, nata a Caserta nel 2009 per volontà di Annamaria Di Maio, è un organismo di produzione della danza riconosciuto dal Ministero della Cultura Italiana. La compagnia di giovani danzatori a Pietrasanta porterà in scena lo spettacolo " In To Reveal " con la coreografia del maestro Francesco Annarumma.