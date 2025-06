L’app di Gemini potrebbe cambiare con nuovi colori e idee ispirate dalla concorrenza

Se sei curioso di scoprire come l’app di Gemini potrebbe rivoluzionare il suo look e le sue funzionalità, le ultime novità provenienti dall’ultima beta di Google sono davvero promettenti. Nuovi colori e idee innovative si stanno facendo strada, ispirate dalla concorrenza per offrire un’esperienza utente ancora più sorprendente. Preparati a scoprire cosa ci riserva il futuro di Gemini e perché potrebbe diventare l’app preferita di molti utenti.

Google sta mettendo a punto alcune novità estetiche per l'app mobile di Gemini, nascoste nell'ultima beta di App Google.

