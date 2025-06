Lapo Elkann punta su un noto marchio di scarpe | l' annuncio durante la Fashion Week

Durante la Fashion Week, Lapo Elkann sorprende il mondo della moda annunciando il suo investimento in Blu Scarpa, il marchio di calzature sportive di lusso fondato da Matthew Chevallard. Erede di una delle famiglie più influenti d’Italia, Elkann punta a portare il brand al prossimo livello, rafforzandone la presenza nel segmento delle sneaker di alta gamma. Un’operazione che promette di rivoluzionare il panorama del lusso sportivo e di lasciare il segno nel settore.

Lapo Elkann, erede della famiglia Agnelli, ha acquisito una partecipazione di minoranza in Blu Scarpa, il marchio di calzature sportive di lusso fondato da Matthew Chevallard. Questo ingresso, si legge in una nota, mira a rafforzare la posizione del brand nel settore delle sneaker di lusso.

