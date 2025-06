L’anticiclone Pluto preme sull’Italia | quanto dureranno le giornate africane

L’anticiclone Pluto continua a imperversare sull’Italia, regalando giornate africane di caldo intenso e temperature minime che sfiorano i valori tropicali. Ma quanto durerà questo dominio? Nel mese di giugno si prevede una lunga fase di stabilità, con un nuovo cambiamento all’orizzonte. Scopriamo insieme cosa ci riserva il clima e quando potremo aspettarci un sollievo dal caldo.

Il mese di giugno si concluderà con il dominio del nuovo anticiclone africano, temperature in netto aumento e minime "tropicali": ecco cosa dobbiamo aspettarci e quando avremo un cambiamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L’anticiclone Pluto preme sull’Italia: quanto dureranno le giornate "africane"

