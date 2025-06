L' annuncio del Comune di Verona | A luglio riapre lo sportello anagrafe di via Tevere

Ottima notizia per i residenti di Golosine e zone limitrofe: a partire da luglio, il Comune di Verona riapre lo sportello anagrafico in via Tevere 38, offrendo un servizio più accessibile e comodo. Questa riapertura, in chiave sperimentale, rappresenta un passo importante verso una città più vicina ai suoi cittadini, semplificando le pratiche e migliorando la qualità dei servizi. La nuova apertura promette di rendere ancora più semplice l’interazione tra amministrazione e comunità, rafforzando il senso di vicinanza e efficienza.

Da Palazzo Barbieri hanno comunicato che, a partire da luglio, i cittadini della zona Golosine e dintorni potranno contare su un nuovo punto anagrafico nel cuore del quartiere. Il Comune di Verona riapre, in via sperimentale, lo sportello decentrato in via Tevere 38, nella sede della.

In questa notizia si parla di: comune - verona - riapre - sportello

