L' anima della Pace | disarmare le parole per disarmare la Terra

una chiamata urgente a coltivare empatia e dialogo, affinché le parole possano davvero disarmare le tensioni e costruire un futuro di armonia. In un mondo segnato dalla violenza, la vera forza risiede nella capacità di scegliere la pace come via quotidiana e condivisa, perché solo così possiamo sperare in un domani migliore.

Riceviamo e pubblichiamo: "Di fronte alle immagini laceranti di conflitti che insanguinano il mondo anche nelle nostre città parlare di pace potrebbe sembrare un'ardua retorica. Eppure, è in questi momenti che la voce della pace deve risuonare più forte. Non è solo un'indignazione passeggera, ma. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - "L'anima della Pace: disarmare le parole per disarmare la Terra"

In questa notizia si parla di: disarmare - pace - anima - parole

Il Papa ai giornalisti: “Scegliete una comunicazione di pace. Disarmiamo le parole per disarmare il mondo" - Durante un incontro con i rappresentanti dei media in visita a Roma per il Conclave, Papa Leone XIV ha espresso la sua gratitudine per il servizio svolto dai giornalisti nel raccontare la complessità e l'unità della Chiesa.

«Si fermino le violenze. Si proteggano i civili». Con queste parole Papa Leone XIV alza ancora una volta la voce per la pace: dal Medio Oriente all’Ucraina, dalla Nigeria al Sudan. Nel suo Angelus, un richiamo forte e accorato alle coscienze di tutti. Leggi Vai su Facebook

L'anima della Pace: disarmare le parole per disarmare la Terra :: Segnalazione a Forlì; Disarmare le parole per disarmare la Terra; Papa Francesco: «Nessuna pace è possibile senza un vero disarmo». Le sue ultime parole pubbliche sono state un appello contro la guerra.

Disarmare le parole per disarmare le menti - Laura Tussi, autrice e attivista per la pace, è intervenuta a Rovereto su “Resistenza e nonviolenza creativa”. Scrive agoravox.it

'Disarmare le parole' vince le Infiorate di Spello 2025 - E' il gruppo "Aisa" con "Disarmare le parole" il vincitore assoluto del 62/o concorso delle Infiorate di Spello. Come scrive msn.com