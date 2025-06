L’Ancona puntella la mediana con Miola Ora si punta Mazzei pilastro della difesa

L’Ancona si rafforza e punta con decisione sulla mediana, puntellando il centrocampo con l’arrivo di Miola, giovane talento proveniente dall’Isernia. Dopo aver risolto le questioni burocratiche e rafforzato la rosa con Zini e Pecci, la società dimostra di avere le idee chiare per affrontare al meglio questa fase cruciale. Con tre innesti di qualità, siamo pronti a scrivere un nuovo capitolo di successo.

La settimana appena cominciata potrebbe davvero essere quella decisiva per l’Ancona: dopo aver sanato le pendenze necessarie all’iscrizione alla Serie D, la società continua a muoversi sul mercato. Dopo aver messo a punto gli arrivi di Alessio Zini e la conferma di Cristian Pecci, la società ufficializza il primo innesto in mediana: si tratta di Alessandro Miola, classe 2001, nell’ultima stagione in forza all’Isernia. Tre innesti dunque e siamo solo all’inizio della campagna acquisti. Il club è ora al lavoro per iniziare a puntellare il reparto difensivo: l’ultimo nome sondato è quello di Tommaso Mazzei. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - L’Ancona puntella la mediana con Miola. Ora si punta Mazzei, pilastro della difesa

In questa notizia si parla di: ancona - mediana - miola - puntella

Ancona, secondo volto nuovo: il club biancorosso ufficializza il centrocampista Alessandro Miola - l'accordo con il talentuoso centrocampista Alessandro Miola. Con questa mossa, l'Ancona rafforza il suo reparto mediano, puntando su un giocatore di qualità e esperienza per affrontare con rinnovata determinazione la prossima stagione.

Ancona shores up the midfield with Miola. Now they focus on Mazzei, the pillar of the defense.

L’Ancona puntella la mediana con Miola. Ora si punta Mazzei, pilastro della difesa - La settimana appena cominciata potrebbe davvero essere quella decisiva per l’Ancona: dopo aver sanato le pendenze necessarie all’iscrizione alla Serie D, la società continua a muoversi sul mercato. Secondo msn.com

Ancona, secondo volto nuovo: il club biancorosso ufficializza il centrocampista Alessandro Miola - Dopo la riconferma di Pecci e l'arrivo della punta Andrea Zini, la società dorica perfeziona l'ingaggio del 24enne mediano cresciuto nelle giovanili del Perugia, lo scorso anno al Città di Isernia e c ... Riporta anconatoday.it