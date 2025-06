Lammy ' Iran ha ancora via d' uscita torni al negoziato'

L'Iran si trova a un bivio cruciale: tornare al tavolo dei negoziati o rischiare di isolarsi ulteriormente. Il ministro degli Esteri britannico, David Lammy, ha sottolineato che Teheran deve essere serio e approfittare della via d’uscita offerta, anche senza un cessate il fuoco. La diplomazia resta l’unica strada possibile per una soluzione duratura, ma solo il dialogo potrà determinare il futuro di questa complessa crisi internazionale.

L'Iran "deve essere serio" ed accettare "la via d'uscita che è stata messa a suo disposizione", tornando al negoziato sui suoi programmi nucleari anche senza un cessate il fuoco. Lo ha ribadito alla Bbc il ministro degli Esteri britannico, David Lammy, riferendo di aver avuto ieri una telefonata col collega iraniano. Lammy non ha fatto alcun riferimento a una tregua, ribadendo la sollecitazione rivolta a Teheran "con tutti i nostri alleati, dal G7, all'Europa, al mondo arabo" ad accettare la ripresa di colloqui sul nucleare - mentre Israele continua a bombardare - "con l'E3, ma pure con gli Usa": malgrado i raid di Washington.

