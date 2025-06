L’amico di Michelle Causo e le minacce da un account Instagram | È di Oliver scrive dal carcere

Un'ombra di minaccia si abbatte sui social, portando alla luce un'emozionante tragedia: Michelle Causo, vittima di un omicidio nel cuore di Roma, e il suo amico Valerio Rossi, che riceve un messaggio inquietante da un carcere. Questa storia ci ricorda quanto i social possano essere un ponte tra realtà e pericolo, affrontando temi di giustizia e violenza che non devono essere ignorati. Ecco cosa rivela questa drammatica vicenda.

«Vuoi fare la stessa fine di Michelle? Come ti becco ti ammazzo». Valerio Rossi, 20 anni, ha ricevuto questo messaggio su Instagram. Era amico di Michelle Causo, uccisa il 29 giugno 2023 a Roma nel quartiere Primavalle. Per l'omicidio è in carcere Oliver, di origine cingalese, che nel frattempo da dietro le sbarre ha pubblicato un album di musica trap. Il messaggio Rossi lo ha ricevuto il 7 giugno. Da un account con lo stesso nome del profilo principale di Oliver da 11 mila follower. L'account sembra un fake. Chi scrive si presenta come «un amico di Oliver, uno che ha fatto il carcere con lui».