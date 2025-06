Lamezia International Film Fest 2025 | annunciato il programma

La magia del cinema torna a Lamezia Terme con la dodicesima edizione del LIFF – Lamezia International Film Fest, in programma dal 14 al 19 luglio 2025. Un evento imperdibile che promette emozioni, innovazione e talento, consolidando la sua posizione come punto di riferimento nel panorama cinematografico internazionale. Scopri il programma e lasciati coinvolgere da un festival che celebra la creatività e la passione per il grande schermo.

È stato annunciato questa mattina il programma della dodicesima edizione del LIFF – Lamezia International Film Fest, che si terrà a Lamezia Terme dal 14 al 19 luglio 2025, durante una conferenza stampa presso la Biblioteca Oreste Borrello, a Lamezia Terme. LIFF arriva alla sua dodicesima edizione e conferma tutte le sezioni, a partire dal concorso internazionale Colpo d’Occhio, per i cortometraggi e i feature film inediti in sala. Quest’anno la sezione Monoscopio omaggia uno dei più amati attori, registi e sceneggiatori italiani: Michele Placido, che sarà anche il gradito ospite d’onore del festival e che riceverà il Premio Ligeia durante una serata a lui dedicata. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

