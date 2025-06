Lamborghini Super Trofeo Europa la prima volta di Giacomo Pedrini a Spa Francorchamps | Emozionante condividere la pista con Verstappen

Un'emozione unica per Giacomo Pedrini, giovane talento romagnolo, alla sua prima volta a Spa-Francorchamps nel Lamborghini Super Trofeo Europa. Condividere la pit lane con Verstappen e affrontare le sfide di uno dei circuiti più iconici del mondo promette un weekend ricco di adrenalina e crescita. La passione e la determinazione di Giacomo sono pronte a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera, in un contesto che si preannuncia indimenticabile.

