L' allarme del Codacons la benzina verde in autostrada sfonda la soglia dei 2,3 euro

L’allarme del Codacons non lascia margini di dubbio: la benzina verde in autostrada ha superato i 2,3 euro al litro, un incremento preoccupante che colpisce il portafoglio di milioni di automobilisti. Con i prezzi che continuano a salire anche nelle stazioni self, la domanda sorge spontanea: quanto dovremo ancora aspettarci prima di vedere un’inversione di tendenza? La situazione richiede attenzione e azioni immediate per contenere i rincari e tutelare i consumatori.

In autostrada la benzina in modalità servito ha già sfondato la soglia psicologica dei 2,3 euro al litro presso diversi distributori, e in molti impianti autostradali al self la verde si avvicina pericolosamente ai 2 euro al litro. Lo denuncia il Codacons, che ha monitorato i dati forniti dai distributori e pubblicati sull'apposito sito del Mimit. L’andamento dei carburanti è in rialzo anche sulla. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - L'allarme del Codacons, la benzina verde in autostrada sfonda la soglia dei 2,3 euro

In questa notizia si parla di: euro - codacons - benzina - verde

Codacons, verde in autostrada sfonda soglia dei 2,3 euro - I prezzi dei carburanti in autostrada continuano a salire, con la verde in modalità servito che ha già superato i 2,3 euro al litro e quella in self che si avvicina pericolosamente ai 2 euro.

La Calabria tra i posti in cui i prezzi medi della benzina sono sopra 1,7 euro al litro. Il Codacons: «C’è il rischio che siano in atto fenomeni speculativi» Vai su Facebook

Benzina torna sopra 1,7 euro. @Codacons : confermato nostro allarme, ora governo intervenga contro speculazioni - X Vai su X

Benzina e Diesel, balzo dei prezzi dopo l'attacco Usa in Iran: «Verde sfonda la soglia dei 2,3 euro al litro i; Benzina in autostrada, Codacons: servito oltre i 2,3 euro al litro; Codacons, verde in autostrada sfonda soglia dei 2,3 euro.

Codacons, verde in autostrada sfonda soglia dei 2,3 euro - In autostrada la benzina in modalità servito ha già sfondato la soglia psicologica dei 2,3 euro al litro presso diversi distributori, e in molti impianti autostradali al self la verde si avvicina peri ... Segnala msn.com

Benzina e Diesel, balzo dei prezzi dopo l'attacco Usa in Iran: «Verde sfonda la soglia dei 2,3 euro al litro in autostrada» - Benzina e Diesel, balzo dei prezzi medi dei carburanti, ai massimi da aprile. Si legge su msn.com