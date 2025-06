L’albergatore fa i conti | Boom con gli stranieri ma l’effetto Lariowood spinge gli affitti brevi

Il settore alberghiero di Lake Como e Lecco torna a brillare, trainato dall’effetto Lakewood e dalla forte domanda internazionale. Dopo anni di sfide, il marchio Lake Como si riconferma leader, portando gli albergatori verso un’altra stagione di successi. Fabio Dadati, direttore di Lake Como East Side, ci svela come questa forza trainante continui a far vivere il sogno di un turismo in costante crescita. La ripresa è ormai alle porte: scopriamo insieme cosa rende tutto questo possibile.

C’è un brand che tira ancora e che da dieci anni è sulla cresta dell’onda: Lake Como. Che abbraccia anche Lecco – senza eresie campanilistiche – e arriva fino a Milano. Grazie a questo marchio gli albergatori dei due rami del lago vivranno l’ennesima stagione col segno più. A raccontarlo è Fabio Dadati, direttore di Lake Como East Side, gruppo fondato nel 2012 con all’attivo il boutique & design hotel Casa sull’Albero, l’Hotel Promessi Sposi, 4 stelle lusso, e il ristorante Da Giovannino. Il 2024 ha consolidato la reputazione del territorio come destinazione di eccellenza. Quest’estate cosa vi aspettate? "Un’altra stagione positiva. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’albergatore fa i conti: "Boom con gli stranieri ma l’effetto Lariowood spinge gli affitti brevi"

