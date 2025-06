L' Aiea chiede l' accesso degli ispettori ai siti nucleari iraniani

L'AIEA solleva nuovamente il velo sulle tensioni nucleari in Iran, chiedendo l'accesso immediato degli ispettori ai siti sensibili di Teheran. La richiesta di Rafael Grossi punta a garantire trasparenza e sicurezza internazionale, in un clima di crescente preoccupazione per le scorte di uranio altamente arricchito, soprattutto dopo recenti attacchi che rischiano di compromettere il delicato equilibrio di potere. Prima di tutto, bisogna tornare al tavolo dei negoziati, perché solo dialogo e collaborazione possono evitare scenari più complessi e pericolosi.

Vienna, 23 giu. (askanews) - Rafael Grossi, direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) ha chiesto il ritorno degli ispettori nei siti nucleari iraniani, nel tentativo di "rendere conto" delle scorte di uranio altamente arricchito di Teheran dopo gli attacchi di Israele e degli Stati Uniti al programma atomico del Paese. "Prima di tutto dobbiamo tornare al tavolo dei negoziati - ha detto Grossi - e per questo consentire agli ispettori dell'Aiea, i guardiani per conto nostro del Tnp (Trattato di non proliferazione nucleare), di tornare nei siti nucleari iraniani e rendere conto delle scorte di uranio, compresi, soprattutto, i quattrocento chilogrammi arricchiti al sessanta per cento". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L'Aiea chiede l'accesso degli ispettori ai siti nucleari iraniani

Israele lancia attacco contro l'Iran: bombardati siti nucleari e Teheran | Netanyahu: "Colpito al cuore loro programma atomico" | Aiea: monitoriamo l'impianto di Natanz - In un'azione che scuote gli equilibri globali, Israele ha lanciato un attacco contro siti nucleari iraniani, colpendo il cuore del loro programma atomico.

Ali Shamkhani, consigliere dell’ayatollah Ali Khamenei, ha dichiarato che "anche se i siti nucleari sono distrutti, la partita non è chiusa, resteranno materiale arricchito, conoscenze, volontà politica. L’iniziativa politica e operativa ora spetta a chi gioca con intelli Vai su Facebook

