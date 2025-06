L’Aiea chiede accesso urgente ai siti nucleari iraniani per verificare le scorte di uranio arricchito

L'Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA) fa un appello all’Iran, chiedendo un accesso immediato ai siti nucleari per verificare le scorte di uranio arricchito. La sicurezza globale dipende dalla trasparenza di Teheran, e l’assenza di cooperazione potrebbe aumentare le tensioni internazionali. Durante una riunione straordinaria a Vienna, Grossi ha sottolineato l’importanza di permettere agli ispettori di tornare sul sito per eseguire analisi cruciali e garantire la pace.

Il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (Aiea), Rafael Grossi, ha sollecitato l'accesso immediato agli impianti nucleari iraniani per verificare la quantità e lo stato delle scorte di uranio arricchito, vicino alla soglia necessaria per la costruzione di una bomba atomica. Durante una riunione straordinaria a Vienna, Grossi ha sottolineato l'importanza di permettere agli ispettori di tornare sul sito per eseguire un inventario preciso, in particolare dei 400 kg di uranio arricchito al 60%. Grossi ha inoltre riferito di aver ricevuto il 13 giugno una lettera da Teheran che annunciava l'adozione di "misure speciali per la protezione di apparecchiature e materiali nucleari".

I rapporti d’intelligence in mano ai leader del continente affermano che Teheran è in grado di produrre a breve nove testate nucleari con l’uranio arricchito al 90% Vai su Facebook

