L’agricoltura punta sul futuro | nuovi obiettivi e opportunità

L’agricoltura del domani si presenta oggi più innovativa e sostenibile che mai. Dopo il successo di Bologna e Firenze, il Festival Agrofutura atterra a Cesena il 26 giugno, un evento imperdibile dedicato alle nuove sfide e opportunità del settore agroalimentare. Un’occasione unica per scoprire come territorio, eccellenze e innovazione possano plasmare il futuro dell’agricoltura italiana. Non perdere questa opportunità di essere protagonisti del cambiamento!

DOPO IL SUCCESSO delle precedenti tappe di Bologna e Firenze, il Festival Agrofutura arriva a Cesena giovedì 26 giugno per un evento all’insegna dell’ innovazione, della sostenibilità e dello sviluppo del comparto agroalimentare. Un appuntamento che mette al centro il territorio, le sue eccellenze e le sfide del futuro per l’intera filiera. Organizzato da Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino e La Nazione in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, la Regione Toscana e con il patrocinio del Comune di Cesena, il festival si propone come un punto di incontro tra istituzioni, imprese, mondo accademico e cittadini, con l’obiettivo di raccontare e costruire insieme il futuro dell’agroalimentare italiano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L’agricoltura punta sul futuro: nuovi obiettivi e opportunità

In questa notizia si parla di: agricoltura - punta - obiettivi - opportunità

Estate, Openjobmetis: “Oltre 2500 opportunità lavorative dalla gdo al turismo agricoltura e logistica” - Con l’arrivo dell’estate, Openjobmetis propone oltre 2500 opportunità lavorative in settori come GDO, turismo, agricoltura e logistica.

Opportunità di collaborare con la nostra sede de L'Avana! Sei un esperto/a di Agricoltura Sostenibile, Ambiente ed Energia con la passione per la cooperazione internazionale? Questa è la tua occasione! La nostra sede è alla ricerca di una figura profes Vai su Facebook

L’agricoltura punta sul futuro: nuovi obiettivi e opportunità; Signore di campagna, ecco le storie; Bonus agricoltura 2025: guida a incentivi, requisiti e scadenze.