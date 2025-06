L’Agenzia delle Entrate va riportata in città

Giovedì 3 luglio alle ore 20:45, il Circolo Fratelli d’Italia di Conegliano apre le porte a un importante dibattito: il ritorno dell’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate in città. Un’occasione unica per conoscere i vantaggi e le implicazioni di questa iniziativa, coinvolgendo cittadini e professionisti nel plasmare il futuro fiscale locale. Non mancate, perché la partecipazione di tutti può fare la differenza!

GIOVEDÌ 3 LUGLIO – ORE 20:45 CIRCOLO FRATELLI D'ITALIA CONEGLIANO – VIA MANIN 23 Il Circolo di Fratelli d'Italia di Conegliano organizza un incontro pubblico per discutere del ritorno dell'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate a.

Conegliano, già oltre mille firme per il ritorno dell’Agenzia delle Entrate in città - Con oltre mille firme in poche settimane, i cittadini di Conegliano si sono uniti per chiedere il ritorno dell’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate in città.

