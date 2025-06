Lagarde | inflazione verso 2% incertezza

L'inflazione nell'area euro si avvicina al target del 2%, ma l'incertezza regna sovrana. La presidente della Banca centrale europea, Lagarde, evidenzia il clima di estrema incertezza e la volontà di mantenere flessibilità nelle decisioni sui tassi. Nel frattempo, si guarda con attenzione alle tensioni geopolitiche, come il possibile blocco nello Stretto di Hormuz, che potrebbe avere ripercussioni significative. La situazione rimane altamente dinamica e da monitorare attentamente.

18.55 L'inflazione nell'area euro è "attualmente intorno al nostro obiettivo del 2% nel medio termine" ma ora "condizioni di eccezionale incertezza". Così la presidente della Bce Lagarde in audizione al Parlamento europeo, specificando: "Non ci impegniamo in anticipo su un percorso specifico sui tassi". Quanto ad un possibile blocco nello stretto di Hormuz, avverte: "Certamente nel breve termine, se questo rischio di materializzasse,ci sarebbero conseguenze inflazionistiche". Avrebbe "impatto sul prezzo del petrolio e del gas". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it