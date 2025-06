Lagarde elogia la resilienza Ue | Inflazione resta al 2% nonostante l’eccezionale incertezza

Lagarde celebra la straordinaria resilienza dell’UE di fronte alle sfide globali, con l’inflazione stabile al 2% nonostante l’incertezza eccezionale. La presidente della BCE ha ribadito che non si adotteranno percorsi predefiniti sui tassi, concentrandosi sull’andamento delle materie prime, soprattutto energia. Un aspetto cruciale, considerando il possibile shock derivante dal conflitto in Iran e le sue ripercussioni sui costi di carburanti e bollette. La strategia della BCE sarà quindi flessibile, pronta ad adattarsi alle future instabilità.

Non ci impegniamo in anticipo su un percorso specifico per i tassi", ha ribadito, sottolineando che una particolare attenzione sarà rivolta al prezzo delle materie prime, tra cui quello dell'energia. Un elemento piuttosto particolare, vista la possibilità che il conflitto in Iran generi una crisi dell'approvvigionamento del petrolio e di conseguenza un aumento del prezzo di carburanti e bollette. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Lagarde elogia la resilienza Ue: “Inflazione resta al 2%, nonostante l’eccezionale incertezza”

In questa notizia si parla di: lagarde - elogia - resilienza - inflazione

Muslimovic elogia l’Inter: «Nerazzurri in finale di Champions? Contentissimo. E su Inzaghi…» - Zlatan Muslimovic, ex attaccante bosniaco, ha elogiato l'Inter per il suo straordinario percorso verso la finale di Champions League.

Per Lagarde di fronte alle sfide dell’UE dovranno essere prese “decisioni significative”; Lagarde elogia la resilienza Ue: Inflazione resta al 2%, nonostante l'eccezionale incertezza.

Lagarde (Bce): «La lotta all’inflazione non è finita. Un “atterraggio morbido” non è ancora garantito» - simili del passato», ci ha tenuto a precisare Lagarde, mettendo in rilievo la resilienza del mercato del lavoro, l’alto livello ... Secondo ilsole24ore.com

Lagarde, l'inflazione core è ancora troppo alta - I rialzi dei tassi "stanno appena cominciando a funzionare, ad esempio i nuovi dati" sull'inflazione ... Da ansa.it